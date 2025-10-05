Il Napoli soffre e vince il rimonta sul Genoa 2-1

Agi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Dopo una prima frazione sottotono, il  Napoli  gioca un super secondo tempo e ribalta un buon  Genoa, vincendo 2-1 al  Maradona. La rimonta porta le firme di  Anguissa  e  Hojlund; l'iniziale vantaggio degli ospiti era stato siglato dal teenager  Ekhator.  Conte  perde per infortunio prima  Lobotka  poi  Politano, ma può quantomeno godersi una prestazione convincente di  De Bruyne, partito inizialmente dalla panchina. Primo tempo infruttuoso per il Napoli. Nel primo tempo il  Napoli  mette in campo poche  idee  e molta  imprecisione, nonostante un avvio inizialmente incoraggiante. Nei dieci minuti iniziali, infatti, i padroni di casa sfiorano in due occasioni il vantaggio. 🔗 Leggi su Agi.it

il napoli soffre e vince il rimonta sul genoa 2 1

© Agi.it - Il Napoli soffre e vince il rimonta sul Genoa 2-1

In questa notizia si parla di: napoli - soffre

I compagni lo hanno saputo per primi, soffre di un male terribile | L’ex Napoli lo ha tenuto nascosto per anni

La Juventus soffre e si ferma a Verona: grance chance per il Napoli

Il Napoli soffre ma vince grazie alla classe operaia (anche se Spina è operaio specializzato)

Serie A, il Napoli soffre ma vince in rimonta contro il Genoa. Al Maradona finisce 2-1 - Dopo un primo tempo deludente, gli azzurri cambiano passo nella ripresa grazie ai nuovi ... Secondo erreemmenews.it

napoli soffre vince rimontaIl Napoli soffre ma ribalta il Genoa: Ekhator illude, decidono Anguissa e Hojlund - Dopo una prima frazione sottotono, il Napoli gioca un super secondo tempo e ribalta un buon Genoa, vincendo 2- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Soffre Vince Rimonta