Il Napoli ribalta il Genoa e aggancia la Roma | Hojlund fa volare gli azzurri
Il Napoli supera 2-1 in rimonta il Genoa nel match valido per la sesta giornata di Serie A e sale a 15 punti in classifica, agganciando la Roma in vetta. Ekhator su assist di Norton-Cuffy spaventa i campioni d'Italia sbloccando il risultato al 34', nella ripresa Franck Anguissa pareggia al 58' di testa. Durante l'assalto finale degli azzurri Rasmus Hojlund sigla il gol vittoria, raccogliendo una respinta di Leali. La squadra di Conte perde per infortunio Lobotka e Politano ma si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan. Il Grifone incassa la terza sconfitta di fila e resta fermo a due punti, all'ultimo posto in classifica col Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Incidente a Napoli, scontro tra auto: Smart si ribalta in via Tasso, c’è un ferito
Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma
Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai
