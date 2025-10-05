Il Napoli ribalta il Genoa al Maradona nella ripresa | azzurri in testa con la Roma in attesa del Milan
Il Napoli ribalta l'iniziale gol del Genoa e nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund conquista tre punti fondamentali per la classifica. Finisce 2-1 al Maradona. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Napoli-Genoa 2-1, Anguissa e Hojlund ribaltano Vieira - Il Napoli di Conte si prende altri tre punti importantissimi ribaltando il Genoa al Maradona e con un Hojlund decisivo. Da msn.com
Il Napoli ribalta il Genoa al Maradona nella ripresa: azzurri in testa con la Roma in attesa del Milan - Il Napoli ribalta l’iniziale gol del Genoa e nella ripresa grazie ai gol di Anguissa e Hojlund conquista tre punti fondamentali per la classifica. Scrive fanpage.it