Il Napoli batte in rimonta il Genoa 2-1 al Maradona
Anguissa e Hojlund nella ripresa ribaltano il risultato dopo il gol di Ekhator. NAPOLI - Dopo una prima frazione sottotono, il Napoli gioca un super secondo tempo e ribalta un buon Genoa, vincendo 2-1 al Maradona. La rimonta porta le firme di Anguissa e Hojlund; l'iniziale vantaggio degli ospiti era. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - batte
Milan batte Napoli a San Siro, 2-1: scatto in testa alla Serie A
Napoli, prima amichevole indigesta: l’Arezzo batte Conte e De Bruyne
Pattarello e Varela stendono i campioni d'Italia: l'Arezzo batte 2-0 il Napoli
SERIE A I Napoli batte Genoa 2-1 in rimonta nella sesta di campionato CRONACA e FOTO Al Maradona apre Ekhator per gli ospiti al 34', poi pareggio di Anguissa al 57' e gol della vittoria di Hojlund al 75' #ANSA - X Vai su X
Il Napoli Women batte la Fiorentina per 1-0 grazie a questo gol di Floe e vince all'esordio in campionato #forzanapolisempre - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli batte in rimonta il Genoa, 2-1 al Maradona - Dopo una prima frazione sottotono, il Napoli gioca un super secondo tempo e ribalta un buon Genoa, vincendo 2- Lo riporta msn.com
Il Napoli batte il Genoa in rimonta: finisce 2-1 al Maradona - Poi nella ripresa parte l'assalto della formazione di Conte, che alla fine ribalta il risultato e porta a casa i 3 punti ... Come scrive msn.com