Il Napoli batte in rimonta il Genoa 2-1 al Maradona

Anguissa e Hojlund nella ripresa ribaltano il risultato dopo il gol di Ekhator. NAPOLI - Dopo una prima frazione sottotono, il Napoli gioca un super secondo tempo e ribalta un buon Genoa, vincendo 2-1 al Maradona. La rimonta porta le firme di Anguissa e Hojlund; l'iniziale vantaggio degli ospiti era.

il napoli batte in rimonta il genoa 2 1 al maradona

