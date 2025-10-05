Il Napoli batte in rimonta 2-1 il Genoa dopo una prima frazione sottotono

Napoli-Genoa 2-1 RETI: 34' pt Ekhator; 12' st Anguissa, 30' st Hojlund. NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Beukema 5.5, Juan Jesus 6, Oliveira 5 (5' st Spinazzola 7); Anguissa 7.5, Lobotka 6 (44' pt Gilmour 6), McTominay 6; Politano 5.5 (6' st De Bruyne 6.5), Hojlund 7 (37' st Lucca sv), Neres 5.5 (37' st Gutierrez sv). In panchina: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il napoli batte in rimonta 2 1 il genoa dopo una prima frazione sottotono

