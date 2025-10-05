Il Mostro di Firenze arriva la serie Netflix diretta da Stefano Sollima | tutto quello che c’è da sapere

Serie Tv, è in arrivo su Netflix la miniserie Il Mostro, un progetto composto da quattro episodi diretto da Stefano Sollima e creato insieme a Leonardo Fasoli. Il duo, già noto per le serie Gomorra, Romanzo criminale, Suburra e ZeroZeroZero, affronta uno dei casi di cronaca nera più celebri e misteriosi della storia italiana: il caso del Mostro di Firenze. La serie è stata presentata in anteprima fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ricevendo un riscontro positivo dalla critica. Il Mostro, informazioni principali sulla serie. Titolo: Il Mostro. Paese: Italia. Lingua originale: Italiano.

