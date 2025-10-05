Il Mostro dal set con Stefano Sollima al prossimo arrivo su Netflix di una serie da non perdere

L'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di visitare uno dei set della serie Il Mostro di Stefano Sollima, dedicata all'irrisolta e sanguinosa vicenda del mostro di Firenze, che arriverà su Netflix il 22 ottobre in quattro puntate. Le impressioni di allora e di oggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Il Mostro di Firenze secondo Stefano Sollima: il male italiano che non muore mai - Siamo stati sul set della miniserie Netflix in quattro episodi, firmata dal regista, che torna sull’enigma più oscuro della cronaca nera italiana. Come scrive rollingstone.it

