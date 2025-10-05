Il Mostro dal set con Stefano Sollima al prossimo arrivo su Netflix di una serie da non perdere

L'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di visitare uno dei set della serie Il Mostro di Stefano Sollima, dedicata all'irrisolta e sanguinosa vicenda del mostro di Firenze, che arriverà su Netflix il 22 ottobre in quattro puntate. Le impressioni di allora e di oggi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Il Mostro. dal set con Stefano Sollima al prossimo arrivo su Netflix di una serie da non perdere

Arriva la serie di Stefano Sollima sul Mostro di Firenze: dove vederla e quando

Mostro di Firenze, il Dna: «Natalino Mele non era figlio di Stefano, ma di Giovanni Vinci»

Mostro di Firenze, Natalino non è figlio di Stefano Mele ma di Giovanni Vinci

