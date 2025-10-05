Il mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società La panchina è lunga | sono tante le opzioni Guardia alta sul vero valore delle avversarie
La marcia dell’ Ancona verso la vetta della classifica trova oggi l’ostacolo Recanatese, che arriva al Del Conero in un momento di forma tutt’altro che positivo. Questa l’analisi del tecnico Agenore Maurizi (in foto) alla vigilia: "Le aspettative sono molto alte, dopo quattro vittorie di fila ne siamo consapevoli. Ci siamo resi conto che questo è un campionato di altissimo livello, sia per il blasone delle società che per come sono state costruite le squadre, e la Recanatese rientra tra queste: noi abbiamo il dovere di rappresentare un club storico e per questo dovremo impegnarci al massimo, anche se in queste gare ci sono tantissime variabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mister - ancona
Ancona, mister Maurizi guarda avanti
Ancona alla prova della Recanatese. Mister Maurizi si aspetta progressi
Ancona, due rinforzi per mister Maurizi: ingaggiati Gubellini e Di Blasio
Vigilia di Ancona- Recanatese. Le dichiarazioni del mister. - facebook.com Vai su Facebook
Il mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società. "La panchina è lunga: sono tante le opzioni. Guardia alta sul vero valore delle avversarie» - Mister Maurizi deve gestire l’entusiasmo dell’ambiente "Recanati rivale insidiosa, in queste gare molte variabili". Scrive sport.quotidiano.net