Il mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società La panchina è lunga | sono tante le opzioni Guardia alta sul vero valore delle avversarie

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La marcia dellAncona verso la vetta della classifica trova oggi l’ostacolo Recanatese, che arriva al Del Conero in un momento di forma tutt’altro che positivo. Questa l’analisi del tecnico Agenore Maurizi (in foto) alla vigilia: "Le aspettative sono molto alte, dopo quattro vittorie di fila ne siamo consapevoli. Ci siamo resi conto che questo è un campionato di altissimo livello, sia per il blasone delle società che per come sono state costruite le squadre, e la Recanatese rientra tra queste: noi abbiamo il dovere di rappresentare un club storico e per questo dovremo impegnarci al massimo, anche se in queste gare ci sono tantissime variabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il mister dell8217ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla societ224 la panchina 232 lunga sono tante le opzioni guardia alta sul vero valore delle avversarie

© Sport.quotidiano.net - Il mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società. "La panchina è lunga: sono tante le opzioni. Guardia alta sul vero valore delle avversarie»

In questa notizia si parla di: mister - ancona

Ancona, mister Maurizi guarda avanti

Ancona alla prova della Recanatese. Mister Maurizi si aspetta progressi

Ancona, due rinforzi per mister Maurizi: ingaggiati Gubellini e Di Blasio

mister dell8217ancona dribbla polemicheIl mister dell’Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società. "La panchina è lunga: sono tante le opzioni. Guardia alta sul vero valore delle avversarie» - Mister Maurizi deve gestire l’entusiasmo dell’ambiente "Recanati rivale insidiosa, in queste gare molte variabili". Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Mister Dell8217ancona Dribbla Polemiche