La marcia dell’ Ancona verso la vetta della classifica trova oggi l’ostacolo Recanatese, che arriva al Del Conero in un momento di forma tutt’altro che positivo. Questa l’analisi del tecnico Agenore Maurizi (in foto) alla vigilia: "Le aspettative sono molto alte, dopo quattro vittorie di fila ne siamo consapevoli. Ci siamo resi conto che questo è un campionato di altissimo livello, sia per il blasone delle società che per come sono state costruite le squadre, e la Recanatese rientra tra queste: noi abbiamo il dovere di rappresentare un club storico e per questo dovremo impegnarci al massimo, anche se in queste gare ci sono tantissime variabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il mister dell'Ancona dribbla le polemiche sulle contestazioni alla società. "La panchina è lunga: sono tante le opzioni. Guardia alta sul vero valore delle avversarie»