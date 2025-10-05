IL MIRACOLO DEL SABATO DI RAI1 | AFFARI TUOI BALLANDO E LA SOVRAPPOSIZIONE CHOC
Il miracolo del sabato di Rai1 si è compiuto, anche grazie a Canale 5 e ad un folto gruppo di giornalisti che hanno scatenato un polverone contro Affari Tuoi e Ballando con le Stelle. La Rai certo si era un po’ adagiata sugli allori e sui disastri della scorsa stagione di Mediaset. Ora – evviva la concorrenza! – Canale 5 si è risvegliata facendo rinascere l’access con La Ruota della Fortuna che conquista giovani e over in egual misura. Affari Tuoi non è crollato, dimostrando di non essere un fuoco di paglia, e si è portato ad un soffio dal game di Gerry Scotti che a sua volta ha compiuto un’impresa quasi storica nel ricostruire una fascia che era crollata al 12% con Striscia la Notizia. 🔗 Leggi su Bubinoblog
