"Il mio Sanremo 2025? È andato una discreta m***a per fortuna In un mondo decerebrato voglio lasciare qualcosa" | Francesca Michielin fa festa a Verona
“L’ultimo Sanremo è andato una discreta m***a.per fortuna! Ho imparato che dobbiamo prendere le possibilità che nascono dalle sfortune. Ho ricalcolato il mio percorso ed ora torno in studio con una determinazione diversa”, ha detto un’emozionata Francesca Michielin ieri sera, sabato 4 ottobre, durante il suo primo concerto all’Arena di Verona, davanti a più di 10.000 persone, come riferito dall’organizzatore. L’artista vicentina, dopo averci “lavorato tantissimo” è riuscita a mettere in piedi un lungo show (durato due ore e trenta minuti), intitolato “Tutto in una notte – Live 2025”, in cui ha ripercorso e festeggiato sia i suoi 30 anni, che i suoi quattordici anni di carriera, cominciati nel 2011, dopo la vittoria di “X Factor”, quando era poco più che sedicenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Il mio Sanremo 2025? È andato una discreta m***a per fortuna. In un mondo decerebrato voglio lasciare qualcosa": Francesca Michielin fa festa a Verona
