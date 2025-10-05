Il mio ex mi lanciava oggetti incendiati ora la sua condanna è stata confermata ma sarà libero tra tre anni mentre io devo ancora combattere a livello psicologico | parla Francesca De André
“ Mi lanciava oggetti incendiati, mi buttava la candeggina addosso ”. Francesca De André racconta a Verissimo, nella puntata in onda sabato 4 ottobre su Canale 5, le violenze subìte dall’ex compagno che ora, anche in secondo grado, è stato condannato a tre anni e tre mesi oltre a dover pagare un risarcimento e le spese legali alla ex gieffina. Malgrado ciò la nipote di Fabrizio De André si dice perplessa circa le pene inflitte per questo tipo di reato: “Mi aspettavo di più. Io mi sono costituita parte civile, perché è stata una denuncia partita d’ufficio e lui è stato colto in flagrante, motivo per cui non si capisce su cosa si siano basati per rilasciarlo ”, spiega a Silvia Toffanin parlando di quanto avvenuto prima che l’uomo ricevesse la condanna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
