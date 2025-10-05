Il mio cane Opie è scomparso durante una tempesta tre mesi dopo l’abbiamo trovato a 3000 chilometri di distanza Ora sono sicura di una cosa | la storia di Ciara

Di una cosa, ora, Ciara Babcock è sicura: “I microchip fiunzionano”. Perché il viaggio di Opi e, il suo cane, è un viaggio che resta avvolto nel mistero. La donna, che vive a a Bieber, in California, aveva lanciato un appello su Facebook lo scorso 1° luglio, quando il suo fido animale era sparito durante un violento temporale: “Ricompensa di 500 dollari! Ciao a tutti, il mio cane Opie è scomparso durante la tempesta del 1° luglio nella zona di Punkin Center. Se lo vedete, per favore contattatemi. Grazie”. Il tempo però passava inesorabile e di Opie non si avevano più notizie. Poi la svolta inattesa, quando il 1° ottobre, il DuPage County Animal Services (DCAS) ha raccontato su Facebook che la polizia di Itasca, una cittadina nei pressi di Chicago, aveva raccolto un cane randagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

