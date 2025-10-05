Il Milan spreca troppo e con la Juve finisce 0-0
Il big match della sesta giornata di Serie A delude le aspettative: Juventus e Milan sentono il peso della sfida al vertice e non si portano a casa la vittoria che avrebbe permesso di rimanere a stretto contatto coi piani alti della classifica. Dopo un primo tempo piuttosto noioso, la ripresa vede i rossoneri dell’ex Allegri più propositivi ma insolitamente spreconi davanti alla porta. Prima ci pensa Pulisic a sbagliare un calcio di rigore, poi tocca al nuovo entrato Rafael Leao divorarsi due occasioni gigantesche a pochi passi dalla porta di Di Gregorio. Meno incisivo l’attacco bianconero, che, a parte il tiro a botta sicura di Gatti salvato alla grande da Maignan non ha creato chissà quali grattacapi alla retroguardia rossonera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: milan - spreca
Femminile, Milan-Sassuolo 0-2: incolpevole Giuliani, spreca Ijeh. Le pagelle
Lecce-Milan 0-0 (45?): Gabbia spinge, Giménez spreca | Serie A News
Serie D: il recupero. Milan Futuro, solo rimpianti dopo la “prima“ in casa. Spreca il doppio vantaggio e il Leon rimonta
AL MEAZZA LIVE Milan-Napoli 1-0: Maignan salva due volte, Fofana manca il raddoppio 27' highlight FOFANA SPRECA— Quando il Milan riesce a ripartire, per il Napoli sono dolori: Pulisic in ripartenza verticalizza per Fofana, spedendolo di fatto davanti a M - facebook.com Vai su Facebook
Milan vicinissimo al raddoppio con Scotti che spreca una grande occasione sotto porta servito da Castiello. 70' 01 19' Ossola #CremoneseMilan #MilanPrimavera - X Vai su X
Il Milan spreca troppo, con la Juventus finisce 0-0. Quanti errori per Pulisic e Leao - Il Milan si affida alle invenzioni di Modric per scavalcare la mediana bianconera ma la sua imbucata dalla tre quarti è troppo alta per tutti, facilitando l’intervento di Di Gregorio. Da ilgiornale.it
Juventus-Milan 0-0, le pagelle bianconere: David deludente (4), Gatti ci prova (6,5). Yildiz intermittente (5,5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- leggo.it scrive