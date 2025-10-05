il milan spreca troppo e con la juve finisce 0 0

Il big match della sesta giornata di Serie A delude le aspettative: Juventus e Milan sentono il peso della sfida al vertice e non si portano a casa la vittoria che avrebbe permesso di rimanere a stretto contatto coi piani alti della classifica. Dopo un primo tempo piuttosto noioso, la ripresa vede i rossoneri dell’ex Allegri più propositivi ma insolitamente spreconi davanti alla porta. Prima ci pensa Pulisic a sbagliare un calcio di rigore, poi tocca al nuovo entrato Rafael Leao divorarsi due occasioni gigantesche a pochi passi dalla porta di Di Gregorio. Meno incisivo l’attacco bianconero, che, a parte il tiro a botta sicura di Gatti salvato alla grande da Maignan non ha creato chissà quali grattacapi alla retroguardia rossonera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

