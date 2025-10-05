Il Milan sbaglia un rigore e perde la vetta della classifica 0-0 con la Juve
Juventus-Milan 0-0 JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Gatti 6, Rugani 6.5 (41' st Kostic sv), Kelly 5; Kalulu 6, Locatelli 6, McKennie 5.5, Cambiaso 5.5; Conceicao 6.5 (24' st Thuram 6), Yldiz 5.5 (24' st Openda 6); David 5 (24' st Vlahovic 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Joao Mario, Pedro Felipe, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova. Allenatore: Tudor 6. MILAN (3-5-2): Maignan 7.5; Tomori 6.5, Gabbia 6.5,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
