Il Messina pareggia sul campo dell’Enna e risale a -5 in classifica
Palpitante pareggio (2-2) del Messina sul campo dell'Enna nella 6^ giornata del girone I di serie D. Padroni di casa subito vicini al gol con Camara, che si incunea in area e fallisce una ghiotta occasione. Gli ospiti rispondono con i tentativi di Tourè, che producono il vantaggio. Al 10' la.
Promozione: Valdinisi calcio Nizza esordio spettacolare. 4 a 1 al Città di Mascali. Jonica FC vince di misura in casa dell'Atletico Messina. SantAlessioCalcio pareggia in casa contro il Belpasso. Vince in trasferta Calcio Club S.V.
Pareggio casalingo per il Messina contro un Paternò ben messo in campo. Nel complesso pareggio giusto per quanto visto nei 94 minuti complessivi. Messina ora a -6 in classifica. Prossime ore importanti per capire se ci saranno offerte oltre quella del Racin
Il Messina pareggia ad Enna una pazza partita, tre reti in dieci minuti - Al vantaggio ospite di Aprile replica l'Enna sfruttando un autogol e un rigore di Preknicaj.