Il Medioevo che crea Un viaggio nell’Arezzo ai tempi di Guido Monaco tra torri e visioni civiche

Caneschi Un parterre de rois. Altra definizione non mi sovviene dopo la lettura dei nomi degli studiosi che hanno contribuito al volume “Medioevo che crea”. Cito solo i curatori: Franco Franceschi, Paolo Nanni, Gabriella Piccinni. Per il resto fidatevi sulla parola e sul prestigio dell’editore: Laterza. Presentazione giovedì 9 ottobre alle 17,30 nella sala conferenze della biblioteca città di Arezzo. Il sottotitolo è già una dichiarazione programmatica: “Innovare, inventare, sperimentare nell’Italia dei secoli X-XIV”. Dunque, il Medioevo: viene ribaltata la visione, a dire il vero diffusa nel mainstream e nel gergo giornalistico (e politico) piuttosto che tra gli specialisti, di un’epoca di streghe, inquisitori, terrapiattisti, ius primae noctis, barbari, oscurità inenarrabili, tenebre avvolgenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

