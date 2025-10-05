Il matrimonio conteso della figlia il codice d’onore la lite e la sparatoria nel campo Sinti Cosa sappiamo dell’omicidio di Dolores Dori

Lonato del Garda (Brescia), 5 ottobre 2025 –  L’omicidio di Dolores Dori, la donna di origini Sinti residente a Camponogara in provincia di Venezia, uccisa nel campo nomadi di Lonato del Garda, sarebbe legato al fatto che la figlia della signora, 23 anni, avrebbe voluto sposarsi con un ventenne che viveva a Lonato, tra le roulotte ormai vuote del campo Sinti (oggi abbandonato e sottoposto a sequestro). Inizia così a delinearsi lo scenario che ha fatto da sfondo alla morte della 44enne raggiunta da tre proiettili all’addome e lasciata agonizzante davanti all’ospedale di Desenzano del Garda la sera del 2 ottobre, dove nonostante un intervento chirurgico d'emergenza per salvarle la vita è spirata poche ore dopo: una faida tra famiglie all’insegna di codici d’onore non rispettati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

