Il mango? Molto meglio degli snack per diabete e massa magra

Il paradosso del mango: nonostante contenga 3 volte più zuccheri delle barrette ai cereali, abbassa la glicemia e migliora pure la composizione corporea.

Oggi è uscito il nuovo lavoro di un artista poliedrico che stimiamo molto: Gio Evan . L'album si intitola "L’eleganza del mango" e noi abbiamo avuto il piacere di essere suoi ospiti nel brano "Il Richiamo". Il disco è disponibile su tutti i digital stores. Per ascoltarlo: - facebook.com Vai su Facebook

Ecco perché il mango aiuta a prevenire il diabete: gli effetti benefici su glicemia e insulina - Grazie a zuccheri ‘buoni’, questo frutto tropicale contribuisce a migliorare il controllo glicemico e la sensibilità insulinica nelle persone a rischio. Come scrive msn.com