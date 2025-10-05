Il maltempo non spaventa gli appassionati di tartufi Sant' Agata presa d' assalto dai buongustai
“La pioggia è una benedizione per il tartufo, e come tale la accogliamo” ha dichiarato Marco Davide Cangini, esperto di tartufi e colonna della Pro Loco di Sant’Agata Feltria, aprendo la 41ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato, una delle manifestazioni enogastronomiche più attese e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
