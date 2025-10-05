Una forte perturbazione sta colpendo l’Italia in queste ultime ore causando gravi danni soprattutto in alcune zone dell’Emila Romagna colpita da pesanti nubifragi Gli esperti l’avevano annunciata per tempo e la super tempesta Amy, che si era già abbattuta con forti venti e piogge sul Nord Europa nella scorsa settima, è arrivata in Italia con tutto il suo carico forti piogge e temporali diffusi che si sono abbattuti dall’inizio di questo weekend sulle regioni del Nord Italia in particolare sull’Emilia-Romagna. Venti forti invece sferzato sull’Adriatico, mentre al Centro diffusa instabilità, con piogge e temporali su Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Il maltempo flagella l’Italia: mareggiate e allagamenti al nord