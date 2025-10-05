Il maltempo flagella l’Italia | mareggiate e allagamenti al nord
Una forte perturbazione sta colpendo l’Italia in queste ultime ore causando gravi danni soprattutto in alcune zone dell’Emila Romagna colpita da pesanti nubifragi Gli esperti l’avevano annunciata per tempo e la super tempesta Amy, che si era già abbattuta con forti venti e piogge sul Nord Europa nella scorsa settima, è arrivata in Italia con tutto il suo carico forti piogge e temporali diffusi che si sono abbattuti dall’inizio di questo weekend sulle regioni del Nord Italia in particolare sull’Emilia-Romagna. Venti forti invece sferzato sull’Adriatico, mentre al Centro diffusa instabilità, con piogge e temporali su Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
