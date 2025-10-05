Il make up diventa stick E la base viso è pronta in pochi gesti

Mai più senza make up in stick. I trucchi in stick sono smart, intuitivi, veloci da applicare, idratanti e multitasking. Non stupisce che stiano conquistando sempre più spazio nei nostri beauty case. Soprattutto quando si tratta di realizzare la base viso perfetta con primer in stick, fondotinta in stick, blush in stick e bronzer in stick. Il trucco in stick permette, infatti, un’applicazione rapida, precisa e modulabile. Bastano davvero pochissimi gesti per un risultato naturale ma anche ultra-coprente. Inoltre, il formato solido di alcuni prodotti make up in stick permette un maggiore controllo durante l’applicazione. 🔗 Leggi su Amica.it

