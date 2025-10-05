Il make up diventa stick E la base viso è pronta in pochi gesti
Mai più senza make up in stick. I trucchi in stick sono smart, intuitivi, veloci da applicare, idratanti e multitasking. Non stupisce che stiano conquistando sempre più spazio nei nostri beauty case. Soprattutto quando si tratta di realizzare la base viso perfetta con primer in stick, fondotinta in stick, blush in stick e bronzer in stick. Il trucco in stick permette, infatti, un’applicazione rapida, precisa e modulabile. Bastano davvero pochissimi gesti per un risultato naturale ma anche ultra-coprente. Inoltre, il formato solido di alcuni prodotti make up in stick permette un maggiore controllo durante l’applicazione. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: make - diventa
Rivoluzione nel make up: il primer diventa colla per il viso e il trucco non si stacca più
Un volo può essere molto più di uno spostamento: può diventare un ponte verso la speranza. ITA Airways ha scelto di sostenere Make-A-Wish Italia Onlus, l’associazione che dal 2004 realizza i desideri dei bambini affetti da gravi patologie, donando loro e all - facebook.com Vai su Facebook
Make up edizione limitata PUPA: stick viso imperdibili per le appassionate - Ecco gli stick di PUPA che stanno facendo parlare tutti quanti, fantastici. pourfemme.it scrive
Gli ombretti occhi in stick per un trucco veloce ma d’effetto - up da creare in pochi step, che si tratti di beauty look completi, base per ombretti in polvere o anche per un tocco di ... Come scrive harpersbazaar.com