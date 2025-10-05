Il lutto di Nancy Brilli scatena Selvaggia Lucarelli | con chi stanno gli italiani Tutte le reazioni

Lacrime, emozione e polemiche: la seconda puntata di Ballando con le stelle è diventata un caso nazionale. Sul palco, Nancy Brilli non è riuscita a trattenere la commozione raccontando la morte della sua amata cagnolina Margot, una labrador che da anni le faceva compagnia. “È stata una settimana difficile, ma volevo esserci lo stesso, per lei”, ha detto con la voce rotta, prima di ballare in silenzio con il suo maestro Carlo Aloia. Il pubblico si è alzato in piedi, Milly Carlucci ha cercato di proteggerla con la delicatezza di sempre, ma pochi minuti dopo l’atmosfera si è incrinata. Quando è arrivato il momento del giudizio, Selvaggia Lucarelli ha pronunciato la frase che ha cambiato il tono della serata: “Non si può avere il bonus lutto animale domestico”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

