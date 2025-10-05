Il lato positivo del raffreddore | dimezza il rischio di Covid ad un mese di distanza e protegge i bambini – Lo studio

Con l’arrivo dell’autunno prende avvio anche la nuova stagione dei virus respiratori: gli infettivologi stimano per la stagione 2025-2026 in Italia fino a 16 milioni di casi di malattie influenzali. Nel frattempo, anche le infezioni da SARS-CoV-2 non sono sparite: solo nella settimana dal 18 al 24 settembre 2025 sono stati registrati 4.256 nuovi casi (in aumento rispetto alla settimana precedente, con 3.692 casi). Non sorprende quindi che in ambulatori e studi medici una quota consistente di pazienti con sintomi da “raffreddore” finisca per scoprire di essere positiva al Coronavirus. In questo scenario entra in gioco un attore insospettabile: secondo un nuovo studio internazionale il raffreddore, spesso liquidato come fastidio passeggero, potrebbe contribuire, almeno per un certo tempo, a rendere meno probabile o meno intensa un’infezione da Covid. 🔗 Leggi su Open.online

