Il Gratta e Vinci è da 500mila euro | si sente male e sviene

Ha comprato tre Gratta e vinci e, quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro si è sentito male ed è svenuto. È successo nei giorni scorsi a Pradamano, in provincia di Udine, all’interno della pizzeria Velox Pizza. Protagonista della vicenda un giovane campano arrivato in Friuli da poche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

