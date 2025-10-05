Il Gratta e Vinci è da 500mila euro | si sente male e sviene

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha comprato tre Gratta e vinci e, quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro si è sentito male ed è svenuto. È successo nei giorni scorsi a Pradamano, in provincia di Udine, all’interno della pizzeria Velox Pizza. Protagonista della vicenda un giovane campano arrivato in Friuli da poche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gratta - vinci

Pensionata sbanca il “Gratta e vinci”. Il biglietto indicato dalla nipotina vale una fortuna: 100mila euro

Segrate, con un Gratta e Vinci da 20 euro si porta a casa 2 milioni

Arezzo, il ricercatore di “Gratta e Vinci” colpisce ancora

Pradamano, compra tre Gratta e Vinci e sviene a terra per l’emozione: vince 500mila euro - A Pradamano un giovane campano vince 500mila euro con un Gratta e vinci e sviene per l’emozione. Come scrive nordest24.it

gratta vinci 232 500milaCentra 500mila euro a Gratta e vinci e sviene - (ANSA) – TRIESTE, 05 OTT – Ha acquistato tre Gratta e vinci e quando ha scoperto di aver vinto 500mila euro, si &#232; sentito male. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gratta Vinci 232 500mila