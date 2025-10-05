Il giorno della sua morte e in quelli seguenti ho cercato sui social un giudizio negativo ma non l’ho trovato neanche nei commenti maschili
D i lui, nel 1974, la giornalista del New York Times Martha Weinman Lear scriveva: «Di persona è piuttosto attraente, un uomo straordinariamente ma non particolarmente attraente, con il sorriso del consumato insegnante di ginnastica ». E ancora: «Un tempo quel sorriso doveva essere una cosa semplice, innocua, ma ora ha imparato a usarlo, come Monroe imparò a usare l’inclinazione all’indietro della testa, e Sinatra a tirare di sbieco il labbro inferiore. Il suo corpo è una grande celebrazione della salute». Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” X Leggi anche › Addio a Robert Redford: quando interpretò un biker in jeans e bandana al collo Il lui in questione era Robert Redford nello splendore dei suoi 36 anni, reduce dal trionfo di Come eravamo, il film con Barbra Streisand che tutte adoriamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: giorno - morte
7mila passi al giorno: la 'ricetta' per dimezzare il rischio morte e ridurre malattie
Donatella Versace, le parole per Gianni a 28 anni dalla morte: “Manchi ogni giorno”
Ancora sangue sulle strade abruzzesi, due donne morte in un giorno a causa di incidenti
SANTO DEL GIORNO: SAN FRANCESCO D'ASSISI Protettore di: animali, commercianti, ecologisti, Italia Titolo: Patrono d'Italia Nascita: 26 settembre 1182, Assisi Morte: 3 ottobre 1226, Assisi - facebook.com Vai su Facebook
Morte Papa Francesco, il programma giorno per giorno di quello che accade fino al 10 maggio - Non solo per la portata simbolica e spirituale dell’evento, ma perché tutto ciò che accade dopo – i riti, le decisioni, l’attesa – è carico di una solennità ... Riporta dilei.it