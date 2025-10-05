D i lui, nel 1974, la giornalista del New York Times Martha Weinman Lear scriveva: «Di persona è piuttosto attraente, un uomo straordinariamente ma non particolarmente attraente, con il sorriso del consumato insegnante di ginnastica ». E ancora: «Un tempo quel sorriso doveva essere una cosa semplice, innocua, ma ora ha imparato a usarlo, come Monroe imparò a usare l’inclinazione all’indietro della testa, e Sinatra a tirare di sbieco il labbro inferiore. Il suo corpo è una grande celebrazione della salute». Robert Redford, quando sfidò il potere in “Tutti gli uomini del presidente” X Leggi anche › Addio a Robert Redford: quando interpretò un biker in jeans e bandana al collo Il lui in questione era Robert Redford nello splendore dei suoi 36 anni, reduce dal trionfo di Come eravamo, il film con Barbra Streisand che tutte adoriamo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il giorno della sua morte, e in quelli seguenti, ho cercato sui social un giudizio negativo, ma non l’ho trovato neanche nei commenti maschili