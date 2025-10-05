Il giardino delle farfalle rinasce dopo l’alluvione

Un momento importante per l’abitato di Rastignano quello di venerdì con l’inaugurazione del Giardino delle Farfalle. Uno spazio storico e già esistente che è stato rinnovato e restituito alla comunità grazie a Marchesini Group e al Comune. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco, Luca Vecchiettini, e Valentina Marchesini, direttore Risorse umane di Marchesini Group. L’area era stata fortemente danneggiata dall’alluvione di settembre e ottobre 2024. Il ripristino è stato possibile grazie alla generosità e solidarietà dei dipendenti di Marchesini Group, che hanno avviato in azienda una raccolta fondi tramite l’iniziativa "Dona un’ora di solidarietà", contribuendo così alla ricostruzione di una parte di territorio danneggiato dall’alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il giardino delle farfalle rinasce dopo l’alluvione

