Il Giappone ha scelto la sua Thatcher

Al centesimo colpo anche il Giappone avrà il suo primo ministro donna. L'ex ministro della sicurezza economica Sanae Takaichi, 63 anni, è stata infatti eletta prima presidente donna del Partito Liberal Democratico sopravanzando al ballottaggio il ministro dell'Agricoltura Shinjiro Koizumi, figlio di Junichiro, premier dal 2001 al 2006. Nei mesi scorsi i liberaldemocratici hanno perso la maggioranza assoluta in entrambe le Camere della Dieta, ma grazie alla prevista alleanza con il partito di destra Senseito, la Takaichi diventerà anche primo ministro, il centesimo della storia del Giappone, nonché il primo di sesso femminile.

