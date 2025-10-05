Il giallo di contrada Inficherna | disposta autopsia e sequestrata l' area dove è stato ritrovato il cadavere del 40enne

Agrigentonotizie.it | 5 ott 2025

Sarà l'autopsia, già disposta dalla Procura, a fare chiarezza su come il cameriere quarantenne di Porto Empedocle, Alfonso Spalma, sia morto. Il cadavere dell'uomo, una persona perbene e molto ben voluta fra gli empedoclini, è stato ritrovato ieri sera: era sotto il furgone Peugeot Bipper in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

