Il giallo della marea umana a Piazza San Giovanni l' ex fotografo | Palloncini rossi e gazebo lo scatto di Repubblica non è di ieri

Nessun dubbio sul fatto che la manifestazione di Piazza San Giovanni sia stata partecipata, ma spunta un giallo su uno scatto pubblicato questa mattina dal quotidiano La Repubblica. Secondo un ex fotoreporter del quotidiano la foto della "marea" o meglio del "milione" per dire "no al genocidio" non sarebbe stata scattata ieri all'evento per la Palestina, ma durante una precedente iniziativa della Cgil. "Lo notate - spiega Francesco Fotia, attraverso una storia Instagram - dai palloncini rossi, dai gazebo montati sulla sinistra della basilica e dall'assenza di bandiere". . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il giallo della "marea" umana a Piazza San Giovanni, l'ex fotografo: "Palloncini rossi e gazebo, lo scatto di Repubblica non è di ieri"

In questa notizia si parla di: giallo - marea

Terre verdi, fiume giallo dorato, sabbia nera e mare blu. Tutti i colori dell' Islanda. - facebook.com Vai su Facebook

Giallo in mare, cos’è successo alla barca di Greta - X Vai su X

Il giallo della "marea" umana a Piazza San Giovanni, l'ex fotografo: "Palloncini rossi e gazebo, lo scatto di Repubblica non è di ieri" - Nessun dubbio sul fatto che la manifestazione di Piazza San Giovanni sia stata partecipata, ma spunta un giallo su uno scatto pubblicato questa ... Si legge su iltempo.it

Il Fatto di domani. Gaza, marea umana a Roma: “1 milione di persone in piazza”. 26 italiani della Flotilla pronti al rientro: c’è anche l’inviato del Fatto Quotidiano ... - 26 italiani della Flotilla pronti al rientro: c’è anche l’inviato de ... Segnala ilfattoquotidiano.it