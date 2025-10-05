Il gemellaggio gigante Quattro comunità insieme
"Un momento importante per quattro comunità. Quelle italiane di Peccioli e Montescudaio, e quelle gemellate tedesche di Ellhofen ed Eberstadt. Quattro comunità che si sono ritrovate nel Borgo dei Borghi, rinnovando legami e rapporti che durano fin dalla metà degli anni Ottanta. E proseguono di generazione in generazione". Con queste parole il Comune di Peccioli ha salutato la nuova iniziative che ha unito quattro realtà per rinnovare un’amicizia che si è riunita per una foto di gruppo sulla terrazza sospesa del Palazzo senza tempo. "Un piacere avervi ospitato, contiamo di ricambiare presto una giornata così. 🔗 Leggi su Lanazione.it
