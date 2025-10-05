Il Gattamelata lascia il Santo per il restauro | al via lo smontaggio 85 anni dopo l' ultima volta

Ottantacinque anni dopo l’ultima volta, il Gattamelata scenderà di nuovo dal suo piedistallo. Mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre 2025 la celebre statua equestre di Donatello verrà smontata e trasferita nell’androne dell’ex Museo Civico in Piazzetta Kolbe, dove saranno effettuati gli accertamenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

