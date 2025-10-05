Il futuro delle città I residenti nel Piceno sono ancora in calo Ma il crollo non c’è più

Dopo il crollo demografico degli ultimi anni la situazione sembra assestarsi. A dirlo sono gli ultimi dati pubblicati dall’ Istat, che certificano la situazione della provincia picena e di tutti i comuni fino a luglio di quest’anno. Non siamo ancora usciti dall’inverno demografico ma la fotografia appare senza dubbio più nitida, con Comuni che guadagnano qualche residente. Il conto più salato, manco a dirlo, tocca ancora una volta ai comuni del sisma, martoriati nel 2016 e protagonisti di una discesa di abitanti che sembra inarrestabile. Ecco allora che Arquata in un anno ha perso altri 24 residenti, arrivando a quota 909, Acquasanta segna un -25, Montegallo - 16 e Montemonaco -3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

