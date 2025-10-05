Il futuro delle città I residenti nel Piceno sono ancora in calo Ma il crollo non c’è più

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il crollo demografico degli ultimi anni la situazione sembra assestarsi. A dirlo sono gli ultimi dati pubblicati dall’ Istat, che certificano la situazione della provincia picena e di tutti i comuni fino a luglio di quest’anno. Non siamo ancora usciti dall’inverno demografico ma la fotografia appare senza dubbio più nitida, con Comuni che guadagnano qualche residente. Il conto più salato, manco a dirlo, tocca ancora una volta ai comuni del sisma, martoriati nel 2016 e protagonisti di una discesa di abitanti che sembra inarrestabile. Ecco allora che Arquata in un anno ha perso altri 24 residenti, arrivando a quota 909, Acquasanta segna un -25, Montegallo - 16 e Montemonaco -3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il futuro delle citt224 i residenti nel piceno sono ancora in calo ma il crollo non c8217232 pi249

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro delle città. I residenti nel Piceno sono ancora in calo. Ma il crollo non c’è più

In questa notizia si parla di: futuro - citt

futuro citt224 residenti picenoRiviera e Borghi Piceno, sindaci uniti per il futuro del turismo - La nascita di una Destination management organization (Dmo) capace di rendere il territorio competitivo a livello nazionale ed europeo. Segnala msn.com

Infrastrutture e futuro: il dibattito sul Piceno - Un convegno per parlare di sviluppo economico e sociale del territorio Ora basta" è l’espressione usata varie volte dal presidente ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Citt224 Residenti Piceno