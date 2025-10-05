Il Futball Cava Ronco espugna il campo dell' Osteria Grande | Una grande vittoria di gruppo
Il Futball Cava Ronco ritrova la vittoria, battendo fuori casa l'Osteria Grande per 2-0. I biancorossi hanno dovuto attendere 83 minuti per trovare il gol: cross dalla sinistra di Lupattelli per la zampata di Stucchi. Il raddoppio in pieno recupero, questa volta con Lupattelli, pescato in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
