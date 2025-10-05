Il fratello di Mbappé beffa il PSG Kylian è allo stadio e reagisce così! Lille-Psg 1-1 | gol e highlights
Il Psg si fa recuperare nel finale dal Lille, che pareggia grazie a un gran gol di Ethan Mbappé. Il centrocampista 18enne segna proprio sotto gli occhi del fratello Kylian, che festeggia divertito in tribuna. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: fratello - mbapp
Mbappé trascina il Real Madrid in Kazakistan Vai su Facebook
Il Psg viene ripreso a Lilla da Ethan Mbappè. L'OM di De Zerbi a -1 da Luis Enrique - 1 col gol del fratello di Kylian, in tribuna: entrato nel finale, risponde al vantaggio di Nuno Mendes nella ripresa ... Scrive msn.com