Il Psg si fa recuperare nel finale dal Lille, che pareggia grazie a un gran gol di Ethan Mbappé. Il centrocampista 18enne segna proprio sotto gli occhi del fratello Kylian, che festeggia divertito in tribuna. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il fratello di Mbappé beffa il PSG, Kylian è allo stadio e reagisce così! Lille-Psg 1-1: gol e highlights