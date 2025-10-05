Il festival di Internazionale Vita e politica in Iran all’Apollo Cecilia Sala Oggi gli ultimi eventi
Sale piene, lunghe code per aggiudicarsi un posto agli incontri e file ordinate per accedere agli eventi clou. Il secondo giorno del festival di Internazionale ha riempito il centro con un fiume di persone punteggiato dal giallo della copertina del programma della kermesse dedicata al giornalismo. Oggi è l’ultimo giorno e la carne al fuoco è tante. Numerosi gli incontri in programma e tanti gli ospiti che affronteranno temi che spaziano dalla geopolitica ai diritti, passando per la cultura, lo sport, il femminismo e – perché no – la comicità. Il programma di oggi inizia alle 10 a palazzo Naselli Crispi con la rassegna stampa internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festival - internazionale
Il Rolling Truck Street Food Festival ritorna a Dongo: tre giorni di cibo di strada italiano e internazionale
FIDMarseille 2025: Tutti i vincitori della 36ª edizione del Festival Internazionale di Documentario
Torna il festival internazionale ’Crystal of Dance’
A Pop Design Store piace il festival Internazionale a Ferrara. ? #internazionale #internazionaleaferrara #ferrara - facebook.com Vai su Facebook
Il festival di Internazionale. Vita e politica in Iran, all’Apollo Cecilia Sala. Oggi gli ultimi eventi - Centro storico, sale e cinema gremiti per la rassegna dedicata al giornalismo. msn.com scrive
Ferrara, il giro del mondo in 3 giorni, ragionando sui suoi guai, al Festival di “Internazionale” - FERRARA – Dal 3 al 5 ottobre “Internazionale” – il settimanale diretto da Giovanni De Mauro – sarà ancora una volta a Ferrara per il Festival di giornalismo organizzato dal Comune della città emiliana ... repubblica.it scrive