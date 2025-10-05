Il festival di Internazionale Vita e politica in Iran all’Apollo Cecilia Sala Oggi gli ultimi eventi

Sale piene, lunghe code per aggiudicarsi un posto agli incontri e file ordinate per accedere agli eventi clou. Il secondo giorno del festival di Internazionale ha riempito il centro con un fiume di persone punteggiato dal giallo della copertina del programma della kermesse dedicata al giornalismo. Oggi è l’ultimo giorno e la carne al fuoco è tante. Numerosi gli incontri in programma e tanti gli ospiti che affronteranno temi che spaziano dalla geopolitica ai diritti, passando per la cultura, lo sport, il femminismo e – perché no – la comicità. Il programma di oggi inizia alle 10 a palazzo Naselli Crispi con la rassegna stampa internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

