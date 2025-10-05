Ascoli Piceno, 5 ottobre 2025 – Torna dal 10 al 12 ottobre ad Ascoli ‘Linus – Festival del Fumetto’, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. La rivista ‘Linus’, quest’anno celebra i sessant’anni: sei decenni in cui ha rivoluzionato il panorama culturale italiano e internazionale, portando il fumetto a nuovi livelli di espressione artistica e intellettuale. A presentare l’evento è stata proprio l’ideatrice Elisabetta Sgarbi. Come sarà questa quarta edizione? “Un’edizione con grandi autori, capaci di portare il fumetto a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il festival del fumetto Ascoli 2025, Sgarbi promette spettacolo: edizione con grandi autori