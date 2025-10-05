Il fascino del Conclave quale evento mediatico dibattito ai Salesiani

Si terrà giovedì 9 ottobre alle 18,30, l’incontro organizzato dall’Unione Ex Allievi di Don Bosco dal titolo: “Il fascino del Conclave quale evento mediatico”. Leone è Papa da cinque mesi, di mezzo c’è stata l’estate, eppure ci si interroga ancora quale lettura dare al risultato del voto uscito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fascino - conclave

“Il fascino del Conclave quale evento mediatico”, dibattito ai Salesiani - Si terrà giovedì 9 ottobre alle 18,30, l’incontro organizzato dall’Unione Ex Allievi di Don Bosco dal titolo: “Il fascino del Conclave quale evento mediatico”. Da casertanews.it

Il fascino del Conclave: latino, porpora e arte. Miscela di fede e potere - Città del Vaticano, 8 maggio 2025 – A prescindere dalle scelte dello Spirito santo, e insomma da chi si affaccerà a quel balcone e da come lo farà (mozzetta rossa o no? Riporta quotidiano.net