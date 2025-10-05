Il duplice omicidio di monte Moneta

Un quarto di secolo fa, i primi giorni di ottobre proiettarono Viareggio alla ribalta nazionale per un duplice delitto che per le modalità, il movente, i protagonisti (vittime, assassini, e il superstite, un bambino di pochi mesi figlio della copia uccisa), il luogo della trappola omicida (avrebbe dovuto essere un incontro di lavoro) fece balenare sul palcoscenico della tragedia una frase iconica – la banalità del male – utilizzata anche in occasione del processo ai gerarchi nazisti. In altre parole, gli assassini non erano criminali incalliti ma giovani della porta accanto, che forse si erano trovati a gestire una situazione difficile (anche dal punto di vista economico) più grande delle loro competenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il duplice omicidio di monte Moneta

