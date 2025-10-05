Il dubbio | le riforme non gradite ai magistrati finiscono alla Consulta
Il prossimo 8 ottobre la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla nuova legge che riguarda il «traffico di influenze illecite», come modificata dalla Riforma Nordio. Quest'ultima riforma ha sollevato dubbi sulla sua legittimità, soprattutto perché la Procura di Roma pensa che essa possa essere in contrasto con la Costituzione italiana e con la Convenzione di Strasburgo contro la corruzione. La nuova legge ha infatti modificato la definizione e i limiti del reato di traffico di influenze illecite, e - secondo qualche giurista - questo potrebbe aver ridotto la protezione penale rispetto a quella prevista negli impegni presi dall'Italia a livello europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: dubbio - riforme
Leggendo recentemente l'articolo di Annalisa Silvestro, un dubbio mi ha accompagnato: non si nasconde forse, tra le sue parole di denuncia, una contraddizione profonda? Da un lato si denuncia la fuga dei professionisti sanitari e si chiedono riforme struttura - facebook.com Vai su Facebook
Il dubbio: le riforme non gradite ai magistrati finiscono alla Consulta - Il prossimo 8 ottobre la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla nuova legge che riguarda il «traffico di influenze illecite», ... Secondo iltempo.it
Unione Penalisti: “Magistrati troppo schierati politicamente”/ “Anm contro la riforma a fianco di Pd e Cgil” - Unione Penalisti contro l'Anm sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati: "Magistratura troppo vicina alla politica di Pd e Cgil" L’Unione Camere Penali, associazione dei penalisti ... Si legge su ilsussidiario.net