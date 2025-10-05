Il dubbio | le riforme non gradite ai magistrati finiscono alla Consulta

Il prossimo 8 ottobre la Corte Costituzionale dovrà decidere sulla nuova legge che riguarda il «traffico di influenze illecite», come modificata dalla Riforma Nordio. Quest'ultima riforma ha sollevato dubbi sulla sua legittimità, soprattutto perché la Procura di Roma pensa che essa possa essere in contrasto con la Costituzione italiana e con la Convenzione di Strasburgo contro la corruzione. La nuova legge ha infatti modificato la definizione e i limiti del reato di traffico di influenze illecite, e - secondo qualche giurista - questo potrebbe aver ridotto la protezione penale rispetto a quella prevista negli impegni presi dall'Italia a livello europeo e internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

