Il dramma di Lewis Hamilton la rivelazione è terribile | La cosa peggiore

Dopo il silenzio e il rispetto dei fans, il pilota Lewis Hamilton si apre sulla sua tremenda perdita. L’ha definita l’esperienza “peggiore” di sempre per lui. L’annata in Ferrari per l’esordio con il team italiano, teoricamente un nuovo eccitante inizio per uno degli atleti più forti – e pagati – del mondo si è rivelata una vera via crucis per Lewis Hamilton, pilota sette volte titolato che secondo molti esperti ha ormai superato il momento di “Prime” della propria carriera. L’atleta non è mai riuscito ad imporsi davvero in questa stagione e, a parte una gara Sprint, non ha vinto praticamente nulla per ora. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: dramma - lewis

Il dramma di Lewis Hamilton, il suo Roscoe è in coma

Anemone: la straordinaria interpretazione di daniel day-lewis in un dramma psicologico stagnante

Lewis Hamilton affranto dopo aver perso il suo amato cane Roscoe, ha "contrattaccato" il dramma sostenendo con molti denari l'apertura di un centro di soccorso per cani randagi. - facebook.com Vai su Facebook

Hamilton dice addio, la rivelazione bomba arriva in diretta - Emerge una clamorosa rivelazione da parte del pilota della Ferrari Lewis Hamilton. diregiovani.it scrive

Il dramma di Hamilton. Che Singapore sarà? - Ora, se ce ne fosse stato ancora bisogno, s’è capito perché a Maranello hanno preso Lewis Hamilton. Scrive tuttosport.com