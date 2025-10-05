Il doppio ex De Sisti | Alla Roma manca Dybala la Fiorentina non trova la quadra

Torna in campo oggi la Roma per riscattare il disastro col Lille, sul campo di una Fiorentina con difficoltà ma anche con armi a sua disposizione ( qui le probabili formazioni ). A dare una fotografia fin qui delle due squadre ci ha pensato il doppio ex Giancarlo De Sisti, per 10 anni calciatore giallorosso e per 14 in viola tra campo e panchina: “Alla sfida arrivano entrambe coi battiti alti. La Roma va bene nonostante lo schiaffone col Lille, ma è prima e c’è un nervosismo eccessivo. La Fiorentina non trova la quadra del cerchio, ci sono una serie di giocatori che devono entrare in condizione”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

