Il doppio ex De Sisti | Alla Roma manca Dybala la Fiorentina non trova la quadra
Torna in campo oggi la Roma per riscattare il disastro col Lille, sul campo di una Fiorentina con difficoltà ma anche con armi a sua disposizione ( qui le probabili formazioni ). A dare una fotografia fin qui delle due squadre ci ha pensato il doppio ex Giancarlo De Sisti, per 10 anni calciatore giallorosso e per 14 in viola tra campo e panchina: “Alla sfida arrivano entrambe coi battiti alti. La Roma va bene nonostante lo schiaffone col Lille, ma è prima e c’è un nervosismo eccessivo. La Fiorentina non trova la quadra del cerchio, ci sono una serie di giocatori che devono entrare in condizione”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: doppio - sisti
ACCADDE OGGI 19 settembre 1982 Sontuosa prestazione della #Fiorentina di De Sisti, che passa a Genova col punteggio di 3-0 nella gara valevole per la seconda giornata di Serie A. Sblocca #Antognoni, poi raddoppio di Eraldo Pecci. Nella ripresa gol incr - facebook.com Vai su Facebook
LA GAZZETTA | De Sisti presenta Fiorentina-Roma: “Vi spiego perché non è la partita della disperazione” - Roma, il doppio ex Giancarlo De Sisti ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. msn.com scrive
De Sisti sicuro: “Gasp forte, ma Pioli merita la fiducia” - Roma: "I giallorossi vanno bene nonostante lo schiaffone con il Lille, c'è troppo nervosismo" ... Da msn.com