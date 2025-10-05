Un passo avanti nella costruzione di un modello di giustizia più umano, dialogico e partecipato. La giunta comunale di Monza ha approvato la delibera che sancisce l’istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa, un progetto che unisce istituzioni, cittadini e operatori del diritto nel segno della riforma Cartabia e del protocollo d’intesa sottoscritto con la Conferenza locale per la giustizia riparativa del Distretto della Corte d’Appello di Milano e con il ministero della Giustizia. Le attività del Centro prenderanno ufficialmente il via entro la fine del 2025. La nuova struttura, che avrà sede in via D’Annunzio 35, nel Centro Civico di San Rocco, diventerà un punto di riferimento per tutto il distretto giudiziario di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il dialogo per riparare i torti. Centro per la giustizia riparativa. Nasce il primo spazio protetto