Il deserto urbano milanese | solo 25 mq verdi per abitante Così la città è in balìa degli eventi estremi
Milano, 5 ottobre 2025 - I dati fotografano un “deserto urbano”, in una metropoli messa alla prova dal cambiamento climatico e da eventi atmosferici estremi, ondate di calore e piogge torrenziali. Ogni milanese dispone in media di circa 25 metri quadri di verde, tra spazi pubblici come parchi e aiuole e privati: meno di tre posti auto, e con appena 1,28 piante stimate per abitante. Un confronto impietoso con altre città italiane. A Napoli ogni residente ha a disposizione 37 metri quadri di verde e 1,82 piante. In un’altra grande città del Nord, Torino, tra luoghi pubblici e privati ogni cittadino ha in media 46 metri quadri di verde e 2,32 piante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Crediti di Biodiversità: la risposta al “deserto urbano” delle città italiane
la risposta al "deserto urbano" delle città italiane 29 settembre 2025 | 11.21 LETTURA: 3 minuti La crisi degli habitat non riguarda solo le foreste remote, ma si ritrova drammaticamente anche nei...
