Il Curi compie mezzo secolo di vita Storie e aneddoti di uno stadio leggendario

Perugiatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quella del 5 ottobre è una data storica per lo sport perugino e più generalmente umbro. Lo stadio Renato Curi compie oggi cinquant'anni di vita e tante sono le vicissitudini che vi si sono susseguite.Basti citare alcune ricorrenze positive, come quel Perugia che nel 197879 sfiorò lo scudetto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Il Curi compie mezzo secolo di vita. Storie e aneddoti di uno stadio leggendario - Questa mattina, presso la Sala dei Notari, è stata presentata la festa dei cinquant'anni dell'impianto di Pian Di Massiano. Lo riporta perugiatoday.it

curi compie mezzo secoloStadio Curi, 50 anni di storia della città e dello sport - Il 5 ottobre 1975 il Grifo esordiva nel nuovo impianto di Pian di Massiano, quello che in seguito sarebbe diventato lo stadio Renato Curi. Si legge su perugiatoday.it

