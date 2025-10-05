Il crollo di una scuola in Indonesia | il bilancio è di 37 vittime
Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime. Lo rendono noto i soccorritori. "Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte", ha spiegato il direttore delle operazioni dell'Agenzia nazionale di ricerca e soccorso Yudhi Bramantyo, aggiungendo che altre 26 persone sono disperse. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: crollo - scuola
Lavori quasi finiti alla scuola King, dove crollò un controsoffitto (anche) a causa dei temporali
Crolla intonaco in una scuola, alunno ferito. Indagato il sindaco, accusato di crollo colposo: “Massima collaborazione con gli inquirenti”
Crollo solaio a scuola, Danese (Filca Cisl): "Inaccettabile che si metta a rischio la vita dei nostri figli"
Crollo scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime #indonesia #5ottobre - X Vai su X
Crollo della scuola in Indonesia: cessate le ricerche di sopravvissuti, si passa al recupero delle salme -- https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/02/crollo-della-scuola-in-indonesia-cessate-le-ricerche-di-sopravvissuti-si-passa-al-recupero-delle-salme/ #ilmetrop - facebook.com Vai su Facebook
Crollo scuola in Indonesia, il bilancio è di 37 vittime - Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime. Come scrive msn.com
Il crollo di una scuola in Indonesia: il bilancio è di 37 vittime - Il bilancio del crollo di una scuola a Giava, in Indonesia, è di 37 vittime . Come scrive gazzettadelsud.it