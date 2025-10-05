Il Costone supera l’Olimpia Legnaia Nasello subito out Prova di carattere

COSTONE 58 LEGNAIA 49 COSTONE: Masciarelli 18, Zocca 9, Massari ne, Nasello, Paoli F. 4, Paoli M. 7, De Marchi 3, Zeneli 5, Nannipieri 2, Ballabio, Rosso 10. Allenatore Belletti. LEGNAIA: Euzzor 5, Janha 2, Santin, Merlo 2, Betti ne, Baldasseroni 9, Scali 4, Del Secco 4, Sulina 15, Tintori 8, Lastrucci ne. Allenatore Armellini. Arbitri: Piancatelli, Pampaloni. Parziali: 19-7, 30-32, 48-41. SIENA – Seconda vittoria in altrettante partite di campionato per il Vismederi Costone che al PalaOlrandi ha battuto l’Olimpia Legnaia per 58-49. Vittoria più sofferta del previsto, quella della squadra di coach Michele Belletti, se non altro perché, dopo appena 90 secondi, il Costone ha dovuto rinunciare a Nasello, infortunatosi alla caviglia in un’azione di rimbalzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

