Il corteo pacifico gli antagonisti e la guerriglia urbana | ecco cosa è successo alla manifestazione per Gaza

Romatoday.it | 5 ott 2025

Un corteo pacifico che era stato accompagnato da canti e balli. Un milione di persone secondo gli organizzatori, 250 mila secondo le forze dell’ordine. Numeri che contano fino a un certo punto. La manifestazione nazionale per Gaza tenutasi a Roma sabato 4 ottobre ha visto la partecipazione anche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Il corteo dei 30mila per il Leoncavallo, a Milano sfila la protesta. Il sindaco Sala: “Spero sia pacifico”

In cento per Gaza: a Maccarese il corteo rumoroso e pacifico

Alla manifestazione del Leoncavallo ci sarà anche il Pd. Sala: "Spero in corteo pacifico"

Il corteo pacifico, gli antagonisti e la guerriglia urbana: ecco cosa è successo alla manifestazione per Gaza - Per gli organizzatori hanno partecipato al corteo un milione di persone ma sono bastati 200 antagonisti per rovinare la manifestazione. Da romatoday.it

corteo pacifico antagonisti guerrigliaScontri corteo pro Pal, la regia organizzata di antagonisti e anarchici: assalto agli agenti, barricate a fuoco e fuga nei vicoli - In circa un migliaio sabato sera hanno impegnato le forze dell'ordine fra Esquilino, San Giovanni e Porta Maggiore. Lo riporta roma.corriere.it

