Il Consorzio Conscoop celebra i suoi primi 80 anni di attività
Nella cornice del complesso di San Giacomo a Forlì, il Consorzio Conscoop, lo scorso 2 ottobre, ha celebrato gli ottant’anni dalla propria costituzione avvenuta il 27 dicembre 1945. E lo ha fatto con una serata che ha visto la partecipazione calorosa sia delle 85 cooperative socie provenienti da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
