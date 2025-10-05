Il Comune brianzolo che ha dedicato una panchina e un albero a chi è morto sul lavoro
Una panchina bianca e un albero. Un luogo di riposo e di pace, ma anche di riflessione e di ricordo per non dimenticare chi, sul posto di lavoro, ha trovato la morte.Per non dimenticare chi è morto lavorando Quella panchina e quell’albero sono stati inaugurati ieri mattina, 4 ottobre, a Lesmo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: comune - brianzolo
