Il Comune brianzolo che ha dedicato una panchina e un albero a chi è morto sul lavoro

Una panchina bianca e un albero. Un luogo di riposo e di pace, ma anche di riflessione e di ricordo per non dimenticare chi, sul posto di lavoro, ha trovato la morte.Per non dimenticare chi è morto lavorando Quella panchina e quell’albero sono stati inaugurati ieri mattina, 4 ottobre, a Lesmo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

