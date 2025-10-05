Il vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, da domani al 12 ottobre sarà in visita pastorale a Bertinoro nelle parrocchie della Concattedrale, Santa Maria di Urano, Collinello, Fratta Terme, Lizzano, Massa, Polenta e Tessello. Accompagnato dal parroco, don Mauro Petrini, e dal cappellano, don Joby Alex, mons. Corazza incontrerà bambini, ragazzi, adulti, famiglie, realtà istituzionali ed economiche del territorio secondo il programma concordato. Il primo appuntamento è domani con la messa alla Badia, casa madre delle Clarisse Francescane Missionarie del Santissimo Sacramento, per proseguire poi con diversi incontri e visite ad anziani e ammalati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Colle si prepara ad accogliere il vescovo in visita pastorale